Кировчане смогут подать заявление на подводку газа к дому в онлайн-формате

Бесплатно будут подводить газ к участкам только домов, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оставить заявку на бесплатную прокладку газопровода до границ земельного участка теперь можно не только в администрации муниципальных образований, но и на сайте АО «Газпром газораспределение Киров». Это сделано для удобства граждан, а также для избежания больших очередей в приемных пунктах. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В августе текущего года подобные заявления можно будет подать через МФЦ, портал Госуслуг и с помощью единого портала СОЦГАЗ.РФ. При этом потребуется предъявить документы на право собственности на земельный участок и дом, а также ситуационный план, паспорт и контактные данные.

Важно отметить, рассчитывать на бесплатную подводку газа могут только те граждане, чья недвижимость находится в уже газифицированном населенном пункте. Кроме того, для получения данной услуги ваш дом и земельный участок должны находиться в собственности.