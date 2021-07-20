В Котельничском районе сильно пострадал пассажир перевернувшейся «пятнашки»

После опрокидывания автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 19 июля, в Котельничском районе произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. Авария случилась в в 5 часов 30 минут на 484 км федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2115» находился за рулем не имея прав и в состоянии опьянения. В определенный момент он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии три человека получили травмы. Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь и дальнейшая госпитализация.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 получили травмы.