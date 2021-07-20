С 25 июля в Кировской области разрешается охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками

Охоту на пернатую дичь с одной подружейной собакой можно вести с участием не более трех человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками открывается в Кировской области с 25 июля 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- К подружейным собакам относятся островные и континентальные легавые, ретриверы и спаниели, имеющие справку или свидетельство о происхождении, - пояснили в министерстве охраны окружающей среды.

Добыча дичи в текущем сезоне разрешена до 31 декабря. Заявление на получение разрешения можно подать лично или через портал Госуслуг.