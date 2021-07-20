В Кирове байкеры в кигуруми устроили заезд по городу

Байкеры в цветных пижамах проехались по Кирову. Фото: Дмитрий Гапоненко, vk.com/43rider

В Кирове прошел заезд байкеров, одетых в кигуруми - цветные пижамы в виде костюмов животных и сказочных персонажей. Фотографии с красочного мероприятия, обратившего на себя внимание жителей, появились в паблике «МотоКиров».

Как рассказал «Комсомолке» администратор паблика и один из мотоциклистов Дмитрий, целью мероприятия было обратить внимание на байкеров как полноправных участников дорожного движения.

- Очень много аварий с нами, и одна из причин: автомобилисты не замечают мотоцикл. А выбранные костюмы добавили красок и позитива для жителей города и других участников движения, - заметил кировчанин.

В таких костюмах, да еще и экипировке, было бы немного жарковато под палящим солнцем, поэтому мероприятие провели ближе к вечеру. Байкеры проехали от набережной Грина до цирка.

Мотоциклисты проехали от набережной Грина до цирка. Фото: Дмитрий Гапоненко, vk.com/43rider