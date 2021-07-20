Статистика по COVID-19 в Кировской области на 20 июля: в отделении реанимации находятся 158 пациентов

Количество кировчан, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличивается с каждым днем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 436 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3797 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 413.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7198 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2495 исследований на COVID-19.