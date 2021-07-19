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Происшествия19 июля 2021 21:01

Один человек погиб в ДТП с большегрузом в Котельническом районе

Авария произошла на 5 км федеральной автодороги Косолаповы-Новоурожайная-Наимушины
Андрей Сергеев
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На трассе столкнулись три автомобиля: Renault Logan, фура Volvo и Mitsubishi Lancer. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе столкнулись три автомобиля: Renault Logan, фура Volvo и Mitsubishi Lancer. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельническом районе в результате автомобильной аварии с большегрузом погиб один человек и трое пострадали. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 19 июля, в 19 часов 30 минут на 5 км федеральной автодороги Косолаповы - Новоурожайная - Наимушины произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, на трассе столкнулись три автомобиля: Renault Logan, фура Volvo и Mitsubishi Lancer.

- В результате происшествия один человек погиб и три человека получили травмы, в том числе двое детей, - сообщили в ГИБДД.

Известно, что Renault транспортировался на буксире автомобиля Lada Granta. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.