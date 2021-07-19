У ООО «Порт Вятские Поляны» отобрали лицензию на добычу полезных ископаемых

Компания вела свою деятельность с различными нарушениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ООО «Порт Вятские Поляны» отобрали лицензию на геологическое изучение и добычу песка в Вятскополянском районе. Подробности сообщили в региональном Минохраны окружающей среды.

Лицензию на недропользование организации выдали еще в 2010 году. Недавно компания обратилась с просьбой продлить срок ее действия аж до 2068 года. Однако им отказали: министерство выяснило, что организация работала с нарушениями. Так, полезные ископаемые добывались и за пределами отведенного им участка, в чрезмерном объеме, к тому же техдокументацию согласовали с нарушением сроков.

Срок пользования отведенной территорией можно продлить лишь в том случае, если придраться не к чему, к организации же возникли вопросы - с закономерным итогом. ООО «Порт Вятские Поляны» не согласилось с решением и обратилось в областной Арбитражный суд, который лишь подтвердил правоту министерства.