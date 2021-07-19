В Кирове в микрорайоне Урванцево продолжается строительство домов для переселенцев

Глава города Елена Ковалева и депутаты побывали на строительных площадках в мкр Урванцево. Фото: duma.mo-kirov.ru

Глава города Елена Ковалева и депутаты кировской городской думы проконтролировали строительство домов в микрорайоне Урванцево, которые возводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Представитель застройщика проинформировал народных избранников о ходе работы. Сейчас строительство домов идет в соответствии с утвержденным графиком: на улице Курской рабочие приступили к возведению 15-го этажа, а на Энтузиастов - 7-го.

- Замечаний нет, идет обычный рабочий процесс, думаю, что все будет сдано в срок, - отметил председатель постоянной комиссии Денис Ерохин.

Напомним, что оба объекта должны быть выполнены в чистовой отделке, а придомовые территории благоустроены. Все работы должны завершиться к концу текущего года.

В общей сложности в 2021 году в рамках областной программы планируют сдать 15 тыс. кв. метров жилья для переселенцев. На данный момент возводится еще один дом в микрорайоне Лянгасово.