В Шабалинском районе установили мемориал летчику Александру Мочалову

Памятник Александру Мочалову открыли 16 июля 2021 года. Фото: zsko.ru

В Шабалинском районе поставили памятник летчику Александру Мочалову - нашему земляку, совершившему подвиг в годы Великой Отечественной войны. Открытие состоялось 16 июля, сообщает пресс-служба ОЗС.

Началось все с обращения школьника из Ленинградской области, девятиклассника Сергея, который просил рассмотреть вопрос о присвоении Александру Мочалову государственной награды. В итоге архивной работы выяснилось, что нашего земляка признали достойным получения Ордена Красного Знамени, но награду он так и не увидел. Тогда было решено поставить на его родине, в Шабалинском районе Кировской области, памятник.

Камень с именем, фамилией и описанием подвига Александра Мочалова появился в мемориальной зоне села Черновское. На открытие памятника приехал и тот самый девятиклассник, просивший о награде для героя, и его дед - уроженец Шабалинского района Александр Козырев. Их обоих поблагодарили за восстановление исторической памяти о герое.

СПРАВКА «КП»

Александр Мочалов родился в 1917 году в деревне Большие Одинцы Черновского (ныне Шабалинского) района Кировской области. В 1938 году закончил Оренбургское военно-летное училище. В годы войны служил в 55 истребительном авиаполку 20 смешанной авиадивизии вместе с будущим маршалом авиации, трижды Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным, и был его ведомым.

Александр Мочалов совершил 31 боевой вылет, сбил три самолета противника. Он погиб 14 июля 1941 года в битве с противником близ молдавского села Окланда. Наш земляк до последнего отстреливался от врагов и не позволил Покрышкину вернуться за своим ведомым. В память о герое в Молдавии на могиле летчика установлен мемориал.