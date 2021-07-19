В Кирове 17 родителей заплатят штраф за плохое воспитание детей

Общая сумма, которую заплатят нерадивые родители, составила девять тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 17 родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей. Восемь человек заплатят штраф на общую сумму в девять тысяч рублей, сообщает горадминистрация.

Недавно в Первомайском районе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Так, среди провинившихся и наказанных штрафом - подросток, управлявший транспортным средством без прав. За это он заплатит пять тысяч рублей.

Еще одного юного кировчанина привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Третий школьник оскорбил своего одноклассника и его мать. К нему тоже применили меры воздействия.

Всего в ходе заседания рассмотрели 22 персональных дела. Пять из них - в отношении подростков.