В Кировстате рассказали, как изменились цены на бензин

АИ-92 продается на кировских заправках за 45 рублей 77 копеек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в июне 2021 года. За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 1,1%.

Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:

- дизельное - на 0,4%;

- АИ-98 - на 1,4%;

- АИ-95 - на 1,1%;

- АИ-92 - на 1,3%.

Добавим, что небольшое снижение цен произошло в сегменте газомоторного топлива - 1,2%.

В настоящее время самая популярная марка бензина - АИ-92 продается на кировских заправках за 45 рублей 77 копеек.