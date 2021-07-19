В Слободском районе после столкновения двух легковушек 14-летнюю девочку увезли в больницу

Причиной ДТП послужила невнимательность водителя иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 16 июля, в Слободском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка. Авария произошла в 16 часов 45 минут на 625 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Хендай» не убедился в безопасности своего маневра и решил повернуть налево. В это время по полосе встречного движения ехала «Лада Гранта». В результате аварии 14-летняя девочка-пассажир «Лады» получила травмы и была госпитализирована.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых один человек погиб и 24 получили травмы.