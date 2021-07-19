За сутки в Кировской области загорелось более 48 га леса

В тушении лесных пожаров были задействованы 1499 человек и 430 единиц техники Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки, 18 июля, на территории Кировской области зафиксировано три лесных пожара в Верхнекамском, Шабалинском и Даровском районах. По состоянию на 08.00 утра 19 июля два из них были не потушены. Об этом сообщили в региональной «Лесоохране»

Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 80 природных возгораний на общей площади более 380 тысяч га. В их ликвидации принимали участие 1499 человек и 430 единиц техники.

Причиной возникновения 55 лесных пожаров стала деятельность человека, 10 - переход огня с других территорий, 12 - гроза, 2 - ЛЭП и 1 - железная дорога.

За нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, лицо, по вине которого произошло природное возгорание, обязано полностью возместить причиненный ущерб.

В случает обнаружения лесного пожара, сотрудники КОГСАУ «Лесоохрана» просят жителей Кировской области сообщить об этом по телефону: 64-34-28; 38-20-92; 8-800-100-94-00 или 112.