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Общество19 июля 2021 13:08

Жителей Кировской области просят помочь в поиске молодого мужчины, который пропал в Слободском районе

В последний раз его видели в прошлую субботу
Алексей РомановАлексей Романов
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С 17 июля о местонахождении мужчины ничего не известно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

С 17 июля о местонахождении мужчины ничего не известно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски жителя деревни Заборье Слободского района. В последний раз Ивана Авдеева видели в субботу, 17 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Ивану Андреевичу 36 лет. У него нормальное телосложение, русые с сединой волосы и голубые глаза. Известно, что на мужчине были надеты синие плавки.

Если вы обладаете какой либо информацией о местоположении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700- 54-52 или 112.