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Общество19 июля 2021 13:05

Кировчанин подарил родственнику здание с долгом за услуги ЖКХ в 702 тысячи рублей

А все для того, чтобы его не арестовали приставы, однако план не сработал
Маргарита Акагиева
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Мужчина оформил договор дарения своему родственнику здания с долгами.

Мужчина оформил договор дарения своему родственнику здания с долгами.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове местный житель задолжал за коммунальные услуги 702 тысячи и, чтобы не платить их, оперативно передарил помещение. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФССП.

В собственности у кировчанина находилось здание с коммерческими помещениями, где и накопился немаленький долг, что выяснилось в ходе исполнительных действий по взысканию средств. Однако до того, как производство возбудили, мужчина оформил договор дарения этого имущества своему родственнику.

Приставы обратились в суд, чтобы сделку признали незаконной, и иск удовлетворили. Здание с долгами вновь вернулось во владение кировчанина, после чего на него наложили арест и организовали аукцион по продаже. Мужчина вовсе не желал расставаться со своей недвижимостью и, не дожидаясь конца торгов, погасил всю задолженность, а также уплатил за исполнительский сбор и расходы на оценку арестованного имущества. Общая сумма составила 778 тысяч рублей.