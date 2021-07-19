Кировчанин подарил родственнику здание с долгом за услуги ЖКХ в 702 тысячи рублей

Мужчина оформил договор дарения своему родственнику здания с долгами. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове местный житель задолжал за коммунальные услуги 702 тысячи и, чтобы не платить их, оперативно передарил помещение. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФССП.

В собственности у кировчанина находилось здание с коммерческими помещениями, где и накопился немаленький долг, что выяснилось в ходе исполнительных действий по взысканию средств. Однако до того, как производство возбудили, мужчина оформил договор дарения этого имущества своему родственнику.

Приставы обратились в суд, чтобы сделку признали незаконной, и иск удовлетворили. Здание с долгами вновь вернулось во владение кировчанина, после чего на него наложили арест и организовали аукцион по продаже. Мужчина вовсе не желал расставаться со своей недвижимостью и, не дожидаясь конца торгов, погасил всю задолженность, а также уплатил за исполнительский сбор и расходы на оценку арестованного имущества. Общая сумма составила 778 тысяч рублей.