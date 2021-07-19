За минувшие выходные в Кировской области задержали 37 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД Кировской области напоминают, что в случае повторного задержания в нетрезвом виде грозит уголовная ответсвенность Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области задержали 37 нетрезвых водителей. Еще 37 человек сели за руль без прав. Всего же за это время полицейские пресекли 1941 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Стражи дорожного порядка напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают жителей Кировской области быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.