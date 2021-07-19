За разбойное нападение на пенсионера жителю Кирово-Чепецкого района грозит до 8 лет лишения свободы

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в Кирово-Чепецк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецк доставили молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера. На него уже завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Преступление случилось 11 июля в одной из квартир села Марковцы. В дом 71-летнего мужчины пришел молодой человек 2000 года рождения и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Пенсионер отказал злоумышленнику. После чего подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений и ушел ни с чем.

Вернувшись домой, родственники обнаружили у пожилого мужчины множественные порезы пальцев, предплечья и груди. Они тут же вызвали скорую помощь. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Через несколько дней подозреваемого задержали на лесной делянке в Свечинском районе, где он скрывался у знакомых. Для дальнейшего расследования молодого человека привезли в Кирово-Чепецк. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.