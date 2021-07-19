В ротонде Александровского сада установили очередное новое фортепиано

Новое фортепиано установили на минувших выходных. Фото: vk.com/zlo43

В Александровском саду появилось новое фортепиано. Инструмент в ярких наклейках установили, судя по всему, на минувших выходных. Фотография появилась в паблике «Злой Кировчанин» 18 июля.

- Поставили новое фортепиано в ротонде. Настроили, - лаконично сообщает анонимный автор поста.

В комментариях кировчане благодарят неизвестных установщиков и рассуждают, как скоро и этот инструмент сломают. Уже не в первый раз пианино в Александровском саду становится жертвой чешущихся рук неизвестных вандалов. Горожане в который раз предлагают установить в ротонде камеры видеонаблюдения, чтобы наконец найти и наказать хотя бы кого-то из числа разрушителей. А кто-то даже высказал мысль, мол, отдайте лучше фортепиано нуждающимся - полезнее будет.