В Юрьянском районе мужчина насмерть забил собутыльника лопатой

В пылу драки мужчина схватил лопату и ударил по голове приятеля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Юрьянском районе мужчину подозревают в убийстве. Местный житель забил своего знакомого насмерть, передает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел 14 июля в селе Пышак. Двое знакомых пили вместе в доме одного из них. Между выпившими приятелями вспыхнула ссора, они вышли на улицу, где словесный конфликт перешел в рукопашную. Под руку 38-летнему мужчине подвернулась штыковая лопата, которой он с силой ударил по голове своего собутыльника. 54-летний пострадавший скончался от полученной травмы.

Драчуна задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.