В Кирове на Профсоюзной столкнулись четыре автомобиля

Водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen получили травмы. Фото: vk.com/gibdd43

Крупная автомобильная авария произошла в Кирове на улице Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 16 июля, в 23 часа 19 минут около дома №28 на улице Профсоюзной произошла авария. На дороге столкнулись четыре автомобиля: Porsche Cayenne, Volkswagen Polo, BMW и Lada Kalina.

- В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

Известно, что 35-летний водитель Porsche в момент аварии был пьян. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

С 16 по 18 июля на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых один человек погиб и 24 получили травмы.