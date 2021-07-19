Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 10:53

Не захотел расстаться с автомобилем: Житель Слободского погасил долг по алиментам после визита судебных приставов

Сумма накопившегося перед детьми задолженности составила 605 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Судебные приставы заставили нерадивого отца погасить крупную задолженность перед детьми

Судебные приставы заставили нерадивого отца погасить крупную задолженность перед детьми

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Слободском районе мужчина полностью закрыл долг по алиментам в 605 тысяч рублей после наложения ареста на его движимое и недвижимое имущество. Деньги нерадивый отец нашел всего за несколько дней. Об этом сообщили в УФССП по Кировской области.

Выяснилось, что мужчина длительное время не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям. На предупреждение судебных приставов он не отреагировал. В связи с этим на 1/5 доли квартиры и на автомобиль ГАЗ-3302 был наложен арест.

Однако стоимость данного имущества оценили только в 429 тысяч рублей. После чего было принято решение арестовать еще одно транспортное средство должника - машину LADA X-RAY. Не захотев расставаться с автомобилем, мужчина оперативно погасил всю накопившуюся задолженность.