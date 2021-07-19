Не захотел расстаться с автомобилем: Житель Слободского погасил долг по алиментам после визита судебных приставов

Судебные приставы заставили нерадивого отца погасить крупную задолженность перед детьми Фото: Артем КИЛЬКИН

В Слободском районе мужчина полностью закрыл долг по алиментам в 605 тысяч рублей после наложения ареста на его движимое и недвижимое имущество. Деньги нерадивый отец нашел всего за несколько дней. Об этом сообщили в УФССП по Кировской области.

Выяснилось, что мужчина длительное время не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям. На предупреждение судебных приставов он не отреагировал. В связи с этим на 1/5 доли квартиры и на автомобиль ГАЗ-3302 был наложен арест.

Однако стоимость данного имущества оценили только в 429 тысяч рублей. После чего было принято решение арестовать еще одно транспортное средство должника - машину LADA X-RAY. Не захотев расставаться с автомобилем, мужчина оперативно погасил всю накопившуюся задолженность.