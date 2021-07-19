В Нолинске семеро подростков помогли потушить крупный пожар

Храбрым школьникам выдали грамоты и объявили благодарность. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Нолинске подростки помогли потушить крупный пожар и спасти имущество из горящих зданий. Ребятам объявили благодарность, сообщает областное ГУ МЧС по информации Нолинского ОНДПР и 41 ПСЧ.

ЧП произошло 23 июня: загорелись деревянные хозпостройки. Огонь моментально распространился на большую площадь, возникла угроза для соседних шести домов. У четырех из них обгорели окна и пострадали крыши.

Неподалеку находились семь одиннадцатиклассников, которые тут же пришли на помощь. Они выносили вещи из квартир вместе с жильцами, а спасателям помогали прокладывать рукавные линии. Благодаря их усилиям удалось спасти много имущества и ликвидировать пожар вовремя.

14 июля с отважными подростками встретился глава Нолинского района. Ребятам выдали грамоты и поблагодарили за бескорыстную помощь и смелость.