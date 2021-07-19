Прогноз погоды в Кировской области с 19 по 23 июля: к концу недели похолодает

Начало недели будет еще жарким и солнечным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара постепенно отступает. Начало недели будет еще теплым и солнечным, но к концу рабочей пятидневки ожидается похолодание. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 19 июля, воздух в течение дня прогреется до +28 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Скорость ветра будет небольшой, всего 2-3 м/c. Атмосферное давление пониженное - 740 мм ртутного столба.

Во вторник, 20 июля, будет чуть прохладнее. Столбик термометра днем поднимется до +26 градусов. Возможен кратковременный дождь. Сильного ветра не ожидается. Его скорость составит 3-4 м/с. Однако возможны порывы до 8 м/с. Атмосферное давление по-прежнему останется низким - 739 мм ртутного столба.

В среду, 21 июля, ожидается теплая, ясная погода. Воздух в течение дня прогреется до +26 градусов. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит 3-4 м/c c кратковременным усилением до 10 м/c. Атмосферное давление поднимется до 740 мм ртутного столба, но все еще будет оставаться пониженным.

Четверг, 22 июля, станет ощутимо прохладнее. Столбик термометра днем остановится на отметке в +20 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-запада со скорость 3-4 м/c. Однако иногда его порывы смогут достигать 9-10 м/c. Атмосферное давление не изменится и составит 740 мм ртутного столба.

В последний день рабочей недели воздух прогреется до +23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер усилится до 5 м/c возможны порывы до 11 м/c. Атмосферное давление опустится до 738 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам стоит внимательно следить за своим самочувствием.