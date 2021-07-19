Статистика по COVID-19 в Кировской области на 19 июля: выявлено 119 новых случаев заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 119 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 482 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3963 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 411.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7165 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2821 исследование на COVID-19.