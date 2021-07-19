Телефонного террориста из Кирово-Чепецка приговорили к шести месяцам ограничения свободы

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летнего лжетеррориста, который в марте текущего года сообщил сотрудникам правоохранительных органов о готовящемся взрыве на одной из площадей Кирово-Чепецка, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

- С учетом тяжести содеянного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, совершения преступления впервые, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - уточнил в надзорном ведомстве.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что инцидент, ставший причиной уголовного дела, произошел 17 марта 2021 года. На номер экстренных служб «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил о готовящемся взрыве на одной из площадей города. Для проверки информации на место происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. Однако взрывных устройств обнаружено не было. Впоследствии выяснилось, что звонящий был пьян и видимо решил развлечься таким неординарным способом.