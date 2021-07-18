Кировские вандалы продолжают атаковать мусорные контейнеры АО «Куприт»

Часть контейнеров удаются восстановить, но в большинстве случаев они полностью сгорают еще до приезда пожарных. Фото: cuprit.ru

В Кирове вандалы продолжают уничтожать мусорные контейнеры регоператора «Куприт». Чаще всего баки горят из-за брошенных в них окурков, но случаются и умышленные поджоги, сообщили в компании.

- За три месяца только в областном центре сотрудники «Куприта» зафиксировали 25 случаев возгорания мусоросборников, - уточнили в компании.

Часть контейнеров удаются восстановить, но в большинстве случаев они полностью сгорают еще до приезда пожарных. Региональный оператор призывает горожан бережно относиться к коммунальному имуществу.