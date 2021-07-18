В Кировской области выпал град размером с куриное яйцо

Град прошел по Зуевскому району в пятницу, 16 июля, с 17 до 18 часов. Фото: vk.com/etotkirov

Крупный град размером с куриное яйцо выпал сразу в нескольких районах Кировской области. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Основной эпицентр непогоды пришелся на деревню Косино - град прошел по Зуевскому району в пятницу, 16 июля, с 17 до 18 часов. Аналогичная картина развернулась в Белохолуницком, Кирово-Чепецком, Слободском и Куменском районе.

После разгула стихии местные жители уже подсчитывают убытки: пострадал не только урожай, но и теплицы, машины, различные навесы.