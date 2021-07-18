Школьники из Кирово-Чепецка завоевали золотые медали на чемпионате по баскетболу

В текущем сезоне участниками соревнований стали 16 команд со всей страны. Фото: vk.com/kirovreg43

Команда юношей из Кирово-Чепецка победила в финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В текущем сезоне участниками соревнований стали 16 команд со всей страны, сильнейшими оказались баскетболисты из Кирово-Чепцка. В финале наши ребята смогли одолеть команду из Санкт-Петербурга.

- Мы надеялись на успех, долго шли к нему, но боролись изо всех сил, игра была напряжённая, разница всего в 10 очков, - поделился эмоциями капитан команды из Кирово-Чепецка Максим Петренко.

Лучшими тренерами стали Денис Рубцов (Свердловская область) и Николай Елькин (Кировская область), а капитан Максим Петренко признали лучшим игроком турнира.