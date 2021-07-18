Инфляция в Кировской области ниже, чем в ПФО

Ускорение годового роста цен в регионе связано с действием факторов федерального характера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области годовая инфляция остается ниже, чем в целом в Приволжском феодальном округе и России. Однако в июне текущего года зафиксирован рост на 0,21%. В итоге годовая инфляция в регионе составила 6,31%, сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

- Ускорение годового роста цен в регионе связано с действием факторов федерального характера: ростом издержек производителей и восстановлением спроса на отдельные категории товаров и услуг, - пояснили в региональном отделении ЦБ РФ.

В среднем по России годовая инфляция в июне 2021 года составила 6,50%, а в Приволжском федеральном округе - 6,73%.