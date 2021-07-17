В Кирове на попытке кражи задержали 32-летнюю рецидивистку

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: архив «КП»

В Кирове задержали молодую женщину, пытавшуюся украсть ветровку. При этом выяснилась, что она уже находится в розыске - и тоже за кражу. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Ленина на днях около семи вечера. Приехавший на вызов наряд росгвардейцев встретила продавщица точки и кировчанка, «виновница торжества». Со слов работницы магазина, воровка примеряла несколько одежек в примерочной, а после попыталась сбежать с прихваченной ветровкой.

На место приехали полицейские, изъяли вещь, начали устанавливать личность молодой женщины. Тут-то и выяснилось, что кировчанка проходит как подозреваемая по совершению кражи. 32-летнюю женщину забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.