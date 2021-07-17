Статистика по COVID-19 в Кировской области на 17 июля: семь тысяч заболевших лечатся на дому

В реанимации находятся 162 «тяжелых» пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 119 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 693 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3696 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 407.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7005 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4438 исследований на COVID-19.