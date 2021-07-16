«Сплошные проверки» пройдут по всему Кирову 17 и 18 июля

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове традиционно пройдут «сплошные проверки» на грядущих выходных. На этот раз под наблюдение попадет весь областной центр. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

17 и 18 июля разыскивать пьяных водителей за рулем будут в Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Нововятском районах города. На заранее выбранных участках дорог будут останавливать весь транспорт. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны, тоже не останутся без внимания. Как всегда, в помощь инспекторам выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают, что за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное подобное нарушение грозит уже уголовное наказание. Кроме того, стоит помнить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.