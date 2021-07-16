В Кировской области женщину-водителя и двухлетнего ребенка госпитализировали после ДТП

Авария произошла на 235 километре трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». Фото: vk.com/gibdd43

В Уржумском районе в ДТП пострадал двухлетний мальчик. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 15 июля в семь часов утра. 43-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Поло» вместе с ребенком-пассажиром направлялась по трассе «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». На 235 километре трассы она, возможно, потеряв управление, вылетела с трассы в кювет. Удар был очень сильным, женщина-водитель и малыш серьезно пострадали. Травмы оказались настолько тяжелыми, что обоих пришлось госпитализировать.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.