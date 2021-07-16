Кировчан просят помочь в поисках подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней

Если вы знаете, где находится разыскиваемый, сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской области разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Жителей региона просят оказать содействие в поисках.

Разыскиваемый - 45-летний Александр Евгеньевич Ковалев. Областное УМВД сообщает его приметы: на вид 40-45 лет, рост около 165-170 см, плотного телосложения, на левом предплечье - татуировка в виде кинжала. Мужчина был одет в футболку, шорты и сланцы - все синего цвета.

Если вам известно, где находится подозреваемый, просьба сообщить об этом по телефонам (8332) 66-47-11, 8-962-892-64-17, 589-530 либо 02 (102)