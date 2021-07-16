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Здоровье16 июля 2021 10:24

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 16 июля: выявлено 116 новых случаев заражения

3691 человек находится на стационарном лечении
Андрей Сергеев
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В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам.

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 116 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 641 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3691 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 406.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6911 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5290 исследований на COVID-19.