В Кирове продают объект культурного наследия за 54 миллиона рублей

Здание, ныне служащее гостиницей, было построено в 1818 году, а спустя сто лет передано муниципалитету. Фото: i.rts-tender.ru

В Кирове выставили на продажу гостиницу «Губернскую». Аукцион пройдет на электронной площадке РТС-тендер. В лот входят основное здание общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров, гараж с навесом для машин площадью 940,1 квадратных метров и земельный участок в 2101 квадрата.

Стоит отметить, что покупатель обязан будет проводить работы по сохранению гостиницы в таком виде, в каком она есть сейчас. Дело в том, что старинное здание признано объектом культурного наследия: ни снести, ни перестроить. Как сообщается в документах, каменный дом №74 по улице Казанской был построен купцом Фирстовым еще в 1818 году. Ровно сто лет спустя здание перешло муниципалитету.

Памятник архитектуры уйдет покупателю за 54,3 миллиона рублей - именно в такую стоимость оценили гостиничный комплекс. Прием заявок на аукцион окончится 13 августа 2021 года, а 18 августа подведут итоги продажи.