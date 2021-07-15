В Афанасьевском районе молодой водитель «Лады» не справился с управлением и перевернулся

По искореженному после ДТП автомобилю можно судить о степени серьезности полученных травм

В среду, 14 июля, в Афанасьевском районе водитель автомобиля «Лада Гранта» съехал с проезжей части и перевернулся. Авария произошла в 3 часа ночи на 2 км автодороги «Бисеров-Жаровы». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады» не справился с управлением. В результате ДТП он и еще два несовершеннолетних пассажира получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы.