В Кировской области тысячи жителей могут замерзнуть грядущей зимой

В зоне риска, по примерным подсчетам, находятся от полутора до двух тысяч домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области началась подготовка к отопительному сезону. И, по примерным подсчетам, осенью-зимой рискуют замерзнуть от полутора до двух тысяч домов в регионе. Такие цифры сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Сейчас с отоплением в области несколько проблем. Одна из них - неудовлетворительное состояние теплосетей, которое регулярно становится причиной аварийных ситуаций. Еще одна проблема - промерзание сетей. И третья, самая важная - огромные задолженности ресурсоснабжающих компаний перед поставщиками топлива. На данный момент сумма составляет почти 500 миллионов рублей. Причин тому много, и одна из них - просрочка оплаты кировчанами. Долг перед ресурсоснабжающими организациями на 1 июня составил 3,3 миллиарда рублей.

По итогу деньги, которые вкладываются более ответственными гражданами и юрлицами, идут на погашение старых долгов, а не вкладываются в подготовку к отопительному сезону. В зоне риска находятся от полутора до двух тысяч домов: не проведут работы по опрессовке, не сделают ремонт - не получат паспорта готовности.

Сейчас по каждому такому дому намечены планы, их распределяют между эффективными УК. К 1 сентября проблемы с большинством домов надеются решить.