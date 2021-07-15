В Кирове начали принимать заявки на бесплатное подведение газа

Бесплатная подводка газа будет осуществляться только до границы участка. Фото: admkirov.ru

В Кирове открылись пункты сбора заявок на бесплатное подведение газа. Подать свое заявление может любой желающий до 30 июля. Об этом сообщили в горадминистрации.

Для удобства граждан пункты открылись в разных районах города. Заявление можно подать:

- В поселке Костино на улица Победы, 4. По понедельникам пункт будет работать с 9.00 до 12.00, а по средам с 14.00 до 17.00;

- В селе Бахта на улице Юбилейная, 10. Подать заявку можно будет только по понедельникам с 9.00 до 11.00;

- В селе Русское на улице Коммуны, 60. По средам c 13.00 до 17.00, по четвергам с 8.00 до 12.00;

- В кировском центре местной активности на улице Дзержинского, 64. Оставить свое заявление можно будет каждый вторник, среду и четверг с 17.00 до 19.00;

- В терруправлении по Октябрьскому району на улице Профсоюзная, 69 в будние дни с 8.00-17.00. В пятницу, из-за сокращенного графика работы, заявления будут приниматься с 8.00 до 15.45. Во все дни обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.