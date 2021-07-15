В Кирово-Чепецке представителей двух фирм осудят за попытку подкупа

Оба чепчанина попытались подкупить члена комиссии по закупкам в исправительную колонию ради заключения с ними госконтракта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирово-Чепецке перед судом предстанут представители двух компаний. Их обвиняют в попытке подкупить члена комиссии по осуществлению закупок, передает областной Следком.

Так, в апреле 2021 года управляющий ООО «Агроресурс» передал 20 тысяч рублей вышеуказанному человеку, чтобы тот посодействовал заключению госконтракта на поставку 120 тонн пшеницы в исправительную колонию. Член комиссии взять деньги отказалась и сообщила об этом в правоохранительные органы. Управляющего задержали.

Позже на те же грабли прыгнул бывший руководитель продаж уже другой фирмы, «ХарЛаб». Он предложил уже 30 тысяч рублей за заключение контракта на поставку 90 тонн ржи. Попал он на ту же принципиальную женщину из комиссии или кого-то другого, неизвестно, однако и ему не удалось подкупить члена комиссии.

Оба признали свою вину и раскаялись в совершенном. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Предприимчивые чепчане, скорее всего, отделаются штрафом.