В Кировской области ищут пенсионера с возможной потерей памяти

Пропавший не ориентируется в пространстве, и у него возможна потеря памяти. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пенсионера, пропавшего сутки назад. Павла Михайлова, жителя СНТ «Икар» в деревне Воробьи Слободского района, в последний раз видели 14 июля около 11 часов. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что у мужчины возможна потеря памяти. Также он не ориентируется в пространстве.

- Мы обращемся к водителям, проезжающим в районе санатория "Митино", по трассе Киров - Слободской через старый мост и по объездной дороге на новый мост в период с 11 часов 14.07 по настоящее время. Просмотрите записи видеорегистраторов, возможно, вы подвозили или видели Павла Юрьевича? - просят волонтеры.

Приметы Павла Юрьевича: 65 лет, рост 170 см, нормального телосложения, седые короткие волосы, рыже-карие глаза. На момент пропажи мужчина был одет в белую футболку с надписью, темно-серые шорты и черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.