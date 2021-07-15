Кировчанин организовал игорный клуб прямо в «Интернет-кафе»

Незаконный игорный клуб работал с мая по июль 2021 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове задержали мужчину, который организовал в помещении «Интернет-кафе» на улице Ленина игорный клуб. На злоумышленника уже завели уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что 44-летний кировчанин занимался организацией и проведением азартных игр с мая по июль текущего года. Во время обыска были обнаружены компьютеры со специальном программным обеспечением.

В настоящее время следователи выясняют все мотивы и обстоятельства преступления. Расследование продолжается.