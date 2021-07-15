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Здоровье15 июля 2021 9:52

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 15 июля: за сутки заразилось 114 человек

В отделение реанимации помещен 141 пациент
Алексей РомановАлексей Романов
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За прошедшие сутки заболевших вновь стало больше, чем днем ранее

За прошедшие сутки заболевших вновь стало больше, чем днем ранее

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 656 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3674 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 141 пациенту, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 405 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6778 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4486 исследований на COVID-19.