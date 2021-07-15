В подвале дома №167 по улице Карла Маркса в Кирове вода размывает фундамент

Жильцы дома опасаются, что из-за большой влажности дом со временем может разрушиться. Фото: onf.ru

В Кирове уже месяц в подвале дома №167 по улице Карла Маркса бьет «фонтан» неизвестного происхождения. Жильцы опасаются за свою жизнь, считая что скопившаяся вода высотой в 20 см может размыть фундамент и привести к обрушению здания. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Кроме того, по программе капремонта у дома отремонтировали фасад. Однако из-за повышенной влажности новая штукатурка и краска могут быстро облупиться.

На место выезжали слесаря управляющей компании. После осмотра они сказали, что бежит канализационная вода. Правда, действий никаких не предприняли. Сами же жильцы говорят, что вода попадает в подвал не из трубы, а через стену, рядом с которой находятся колодцы. К тому же она чистая и не имеет запаха.

Волонтеры ОНФ посоветовали жителям многоквартирного дома еще раз обратиться в УК, чтобы ее сотрудники взяли пробы воды и определили какого она характера. После экспертизы станет понятно, кто должен устранить протечку.

Если до конца текущей недели никаких действий со стороны управляющей компании не последует, активисты общероссийского народного фронта обратятся за помощью в прокуратуру.