В Нововятском районе построят дополнительную ветку водовода к концу июля

Работы начались 13 июля и продлятся до конца месяца. Фото: admkirov.ru

В Нововятске строят дополнительную ветку водовода. Решение приняли после многочисленных жалоб местных жителей, сообщает горадминистрация.

Дело в том, что в нескольких домах микрорайона очень низкое давление воды или вовсе полное ее отсутствие - на нижних этажах. Причина - заброшенность старой закольцованной сети. В действующей же не хватает мощности в периоды большого разбора воды.

Сейчас специалисты «Водоканала» воссоздают дополнительную ветку водовода, после чего закольцуют сети в микрорайоне. Строительство началось 13 июля, проходит оно во дворе дома №18 по улице Ленина. Трубу длиной 80 метров и диаметром 150 мм, рассчитанную на 50 лет работы, заложат на глубине четырех метров. Кроме того, специалисты возведут дополнительный колодец, чтобы стенки траншеи из-за большой глубины не обрушились.

На протяжении всего срока строительства у местных жителей будет холодная вода. Завершить работы планируется к концу июля, после чего территорию благоустроят.