В 2021 году в кировские детсады отправятся более девяти тысяч детей

Сейчас комплектование кировских детсадов находится в завершающей стадии. Фото: Мария ЛЕНЦ

В кировские детсады выдали более девяти тысяч путевок. Направления уже получили дети 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Сейчас их выдают на малышей, родившихся в январе-августе 2019 года, имеющих преимущественное право и зарегистрированных по месту жительства либо пребывания в Кирове.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в текущем году также выдали почти 1,8 тысячи путевок в ясельные группы. Для детей раннего возраста также предусмотрено 223 места в частных детсадах. Платить за них родители будут столько же, сколько и в муниципальных учреждениях.

Сейчас идет последний этап комплектования детсадов. После 21 июля места начнут распределять по решению комиссии. Подробную информацию о порядке выдачи путевок родители могут узнать на этом сайте в разделе «Дошкольное образование».