В результате аварии водитель, а также 36-летняя женщина, 12-летний мальчик и 8-летняя девочка пассажиры получили травмы. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 13 июля, в Верхошижемском районе водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Авария произошла в 19 часов на 87 км автодороги «Киров -Советск-Яранск». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не справился с управлением, выехал с проезжей части и наехал на дорожный знак. После чего выехал на встречную полосу, cъехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП хозяин иномарки, а также 36-летняя женщина, 12-летний мальчик и 8-летняя девочка пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло девять ДТП, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.