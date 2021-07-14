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Общество14 июля 2021 15:26

Афанасьевский район вошел в региональный проект по обеспечению населения льготными лекарствами

Жители муниципалитета смогут значительно сэкономить на жизненно-необходимых препаратах
Алексей РомановАлексей Романов
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Нуждающиеся в лекарствах пациенты смогут покупать отечественные препараты дешевле на 60%, а зарубежные на 50%

Нуждающиеся в лекарствах пациенты смогут покупать отечественные препараты дешевле на 60%, а зарубежные на 50%

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Афанасьевский район стал участником регионального проекта по обеспечению населения льготными лекарствами. Теперь жители муниципалитета, страдающие гипертонией, ишемической болезнью сердца и их сочетанием, смогут значительно экономить на приобретении препаратов. Об этом сообщили в Минздраве Кировской области.

За первые шесть месяцев текущего года льготой воспользовались уже 27 500 человек. Аптечными организациями обслужено более 127 тысяч рецептов.

Согласно инициативному проекту, стоимость лекарств отечественного производства субсидируется на 60%, а импортные на 50%.