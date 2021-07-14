В Кировской области 35 юрлиц заплатят штраф за пользования подземными водами без лицензии

Добыча воды должна вестись только после получения специальной лицензии Фото: Евгения КОРОБКОВА

За первые шесть месяцев текущего года в Кировской области зарегистрированы нарушения в работе 35 недропользователей. Предупреждения выданы 31 юридическому лицу и четырем индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Главные нарушения связаны с тем, что участки, с которых велась добыча подземных вод, не были поставлены на государственный учет. Кроме того, многие объекты, наносившие вред природе, также не регистрировались.

В Министерстве охраны окружающей среды Кировской области напомнили, что для того, чтобы пользоваться любыми недрами необходимо получить соответствующую лицензию. В противном случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей для должностных лиц и от тридцати до ста тысяч рублей для юрлиц и ИП.