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Происшествия14 июля 2021 12:33

Четыре года колонии получил зуевчанин, избивший свою знакомую табуретом

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строго режима
Андрей Сергеев
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Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего зуевчанина, который в марте текущего года избил табуретом свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Зуевского района о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, - уточнили в надзорном ведомстве.

Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строго режима. На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в марте текущего года. Тогда осужденный в ходе конфликта ударил свою знакомую табуретом по голове. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.