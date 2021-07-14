Четыре года колонии получил зуевчанин, избивший свою знакомую табуретом

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего зуевчанина, который в марте текущего года избил табуретом свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Зуевского района о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, - уточнили в надзорном ведомстве.

Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строго режима. На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в марте текущего года. Тогда осужденный в ходе конфликта ударил свою знакомую табуретом по голове. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.